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02:01, 19 мая 2024Экономика

Минсельхоз исключил дефицит кисломолочной продукции в России

Минсельхоз: нехватка кисломолочной продукции на фоне ухода Chr.Hansen исключена

Фото: Pixabay

Министерство сельского хозяйства исключило дефицит кисломолочной продукции в России на фоне ухода с российского рынка поставщика заквасок Chr. Hansen. В ведомстве уточнили, что в стране достаточно сырья для ее производства, передает РИА Новости.

«У молочных предприятий сформированы достаточные запасы необходимого сырья для производства, в том числе бактериальных заквасок. При этом данная продукция продолжает бесперебойно поступать в Россию», — заявили в Минсельхозе, отметив, что в настоящее время нет никаких сложностей с поставками данной продукции и ее нехватка исключена.

Ранее нутрициолог Вероника Гусакова предупредила, что полный отказ от молочных продуктов и глютена лишает организм важных витаминов и микроэлементов. Специалист подчеркнула, что у некоторых людей, действительно, наблюдается аллергия или непереносимость глютена и молока. В этом случае решение об исключении продуктов должен принимать врач, оценив все риски.

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      Марина Совина
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