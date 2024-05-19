На Украине прокомментировали возможность отправки повесток через приложение

Минобороны Украины: повестки не будут отправляться через мобильное приложение

В настоящее время повестки не будут отправляться через новое мобильное приложение для военнообязанных граждан «Резерв+». Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает канал ТСН.

«Способ оповещения граждан не менялся. В приложении по состоянию на данный момент точно никому не придет повестка», — прокомментировала Черногоренко.

Заместитель главы Минобороны добавила, что цель приложения «Резерв+» — обеспечить военнообязанным гражданам и резервистам доступ к своим данным для воинского учета и предоставить им возможность «выполнить свою законную обязанность — обновить данные».

Ранее пресс-секретарь Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что врученной будет считаться только повестка, выданная под личную роспись, в то время как другие способы получения повесток не предусмотрены.