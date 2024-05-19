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10:45, 19 мая 2024Интернет и СМИ

Оскорбивший дагестанцев блогер из Татарстана публично извинился

Блогер из Татарстана извинился за оскорбление дагестанцев в соцсетях

Кадр: Telegram-канал «Голос Дагестана / новости Дагестана»

Блогер из Татарстана, который оскорбил дагестанцев в своих социальных сетях, публично извинился перед ними в видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Голос Дагестана».

Герой ролика отметил, что с ним связались «братья из Дагестана» и указали на ошибки, которые он полностью признал. «Я не по праву оскорбил мужчин Дагестана, в чем я раскаиваюсь, извиняюсь. И также нелицеприятно отозвался о ваших женщинах, поэтому прошу ради Аллаха прощения», — отметил он.

В описании под видео сказано, что блогер хотел приехать в Дагестан с лекциями на интимную тему, однако не получил разрешения местных властей. Из-за этого житель Татарстана оскорбительно высказался о дагестанцах в соцсетях.

Ранее блогер из Казахстана Олжас Рахимжанов, вызвавший на бой сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова, извинился перед чеченским народом. Также он сообщил, что после того, как он вызвал на бой сыновей Кадырова, ему и его семье стали поступать угрозы.

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      Марк Успенский
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