В России ответили на призыв Грузии к Макрону избавить Кавказ от советского ига

Затулин раскритиковал призыв Грузии к Макрону об избавлении от советского ига

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин раскритиковал просьбу президента Грузии Саломе Зурабишвили к президенту Франции Эммануэлю Макрону помочь избавить Кавказ от «советского ига». Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«В свое время из желания продемонстрировать европейскость запутавшиеся грузинские политики посадили себе на шею женщину, все преимущество которой было в том, что она родилась во Франции. Теперь расхлебывают. Госпожа Зурабишвили абсолютно предвзята и ни с чем в реальности не считающаяся, кроме своих собственных пристрастий», — высказался Затулин.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили попросила президента Франции Эммануэля Макрона приехать в республику, чтобы помочь избавить Кавказ от «советского ига и российского влияния». Она заявила, что французский лидер практически с момента ее избрания в 2018 году обещал посетить страну.

По мнению Зурабишвили, на Кавказе не хотят конфронтации с Россией из-за ее влияния и то, что Франция не присутствует в регионе, — абсурд. Она пригласила Макрона посетить Грузию 26 мая, в День независимости страны.