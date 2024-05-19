Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:51, 19 мая 2024Бывший СССР

Рогов уличил МАГАТЭ в попытках обелить обстреливающий ЗАЭС Киев

Рогов: глава МАГАТЭ Гросси пытается обелить Киев, обстреливающий ЗАЭС

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси пытается обелить Киев, обстреливающий Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). В «политических играх» руководство МАГАТЭ уличил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Подобные заявления со стороны Гросси — политические игры и попытка обелить преступный режим Зеленского. Гросси признался, что возглавляемое им агентство фактически зависимо от Запада и действует под его диктовку», — заявил Рогов.

Политик добавил, что в МАГАТЭ «фактически поощряют угрозу ядерного терроризма», исходящую от Киева. Он также указал на очевидную причастность Вооруженных сил Украины (ВСУ) к атакам на ЗАЭС. По словам Рогова, украинские военные запускают ударные беспилотники и ведут обстрелы объекта из городов Никополь и Марганец Днепропетровской области.

Ранее в МАГАТЭ пообещали назвать виновников обстрела ЗАЭС, если организации удастся раскрыть и доказать их вину. Соответствующее заявление сделал глава агентства Гросси. При этом он подчеркнул, что источник атак на станцию определить трудно.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      ВС России уничтожили крупнейшую газокомпрессорную станцию Украины

      Названа польза от упражнения школьников из СССР

      Шор прокомментировал выход румынской компании на газовый рынок Молдавии

      Рогов уличил МАГАТЭ в попытках обелить обстреливающий ЗАЭС Киев

      Турист пережил сердечный приступ и оказался в больнице чужой страны без денег

      Президент Грузии попросила Макрона избавить Кавказ от «советского ига»

      Сотрудники ГИБДД устроили погоню со стрельбой и попали на видео

      Опубликовано видео с подвешенного на беспилотник украинского дрона-камикадзе

      В Москве в парке обнаружили чемодан с оружием

      В российском аэропорту самолет переехал человека

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше