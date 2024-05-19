Рогов: глава МАГАТЭ Гросси пытается обелить Киев, обстреливающий ЗАЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси пытается обелить Киев, обстреливающий Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). В «политических играх» руководство МАГАТЭ уличил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Подобные заявления со стороны Гросси — политические игры и попытка обелить преступный режим Зеленского. Гросси признался, что возглавляемое им агентство фактически зависимо от Запада и действует под его диктовку», — заявил Рогов.

Политик добавил, что в МАГАТЭ «фактически поощряют угрозу ядерного терроризма», исходящую от Киева. Он также указал на очевидную причастность Вооруженных сил Украины (ВСУ) к атакам на ЗАЭС. По словам Рогова, украинские военные запускают ударные беспилотники и ведут обстрелы объекта из городов Никополь и Марганец Днепропетровской области.

Ранее в МАГАТЭ пообещали назвать виновников обстрела ЗАЭС, если организации удастся раскрыть и доказать их вину. Соответствующее заявление сделал глава агентства Гросси. При этом он подчеркнул, что источник атак на станцию определить трудно.