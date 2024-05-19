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04:30, 19 мая 2024Наука и техника

Российские Ми-8МТВ5-1 отработали прикрытие колонн в Киргизии

Вертолеты Ми-8МТВ5-1 российской базы в Киргизии отработали прикрытие колонн

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ5-1 объединенной российской военной базы в Киргизии отработали прикрытие колонн наземной техники на марше. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа, передает ТАСС.

«Экипажи отработали применение бортовых систем вертолетов, проведение воздушной разведки маршрутов движения колонн в горной местности и взаимодействие в составе пар при патрулировании района совершения марша и прикрытии наземных колонн военной техники», — говорится в сообщении.

Пары вертолетов отработали маневрирование на высотах от 30 до 1500 метров с огибанием горных хребтов, полеты над акваторией озера и заходы на наземные цели, которые имитировали огневые средства условного противника.

Ми-8МТВ5-1 предназначен для транспортировки грузов весом до четырех тонн, выполнения специальных и поисково-спасательных задач. Кабина пилотов вертолета получила светотехническое оборудование, адаптированное для работы в очках ночного видения.

В феврале источники «Известий» сообщили, что экипажи вертолетов морской авиации будут учиться борьбе с надводными дронами. Противостоять безэкипажным катерам предлагается связкой из пары вертолетов Ка-27 и Ка-29.

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      Даниил Иринин
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