Российские Ми-8МТВ5-1 отработали прикрытие колонн в Киргизии

Вертолеты Ми-8МТВ5-1 российской базы в Киргизии отработали прикрытие колонн

Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ5-1 объединенной российской военной базы в Киргизии отработали прикрытие колонн наземной техники на марше. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа, передает ТАСС.

«Экипажи отработали применение бортовых систем вертолетов, проведение воздушной разведки маршрутов движения колонн в горной местности и взаимодействие в составе пар при патрулировании района совершения марша и прикрытии наземных колонн военной техники», — говорится в сообщении.

Пары вертолетов отработали маневрирование на высотах от 30 до 1500 метров с огибанием горных хребтов, полеты над акваторией озера и заходы на наземные цели, которые имитировали огневые средства условного противника.

Ми-8МТВ5-1 предназначен для транспортировки грузов весом до четырех тонн, выполнения специальных и поисково-спасательных задач. Кабина пилотов вертолета получила светотехническое оборудование, адаптированное для работы в очках ночного видения.

В феврале источники «Известий» сообщили, что экипажи вертолетов морской авиации будут учиться борьбе с надводными дронами. Противостоять безэкипажным катерам предлагается связкой из пары вертолетов Ка-27 и Ка-29.