Шор прокомментировал выход румынской компании на газовый рынок Молдавии

Шор: компания Romgaz будет продавать газ Молдавии втридорога

Румынская компания Romgaz, открывшая свой филиал в Кишиневе, будет продавать Молдавии свой газ дороже, чем Россия. С таким комментарием в своем Telegram-канале выступил лидер блока оппозиционных молдавских партий «Победа» Илан Шор.

По его словам, румынская компания собирается получить лицензию на поставку природного газа в Молдавию. «Только один вопрос. Откуда у них газ? А схема простая. Нам продадут тот же самый российский, только втридорога», — написал политик.

В ноябре 2023-го президент Румынии Клаус Йоханнис, находившийся с официальным визитом в Будапеште, заявил, что страна рассчитывает поставлять добываемый на своей территории природный газ в Венгрию, чтобы помочь последней избавиться от энергетической зависимости от России.

В сентябре того же года премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в интервью Der Standart призвал страны Евросоюза (ЕС) полностью отказаться от закупок российского газа и другой продукции по примеру Бухареста.

В настоящее время Румыния является крупнейшим в ЕС добытчиком природного газа, полностью обеспечивая себя этим ресурсом. С разработкой месторождения природного газа в Черном море страна обещает нарастить его поставки в близлежащие регионы.