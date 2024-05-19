Спасатели добрались до места жесткой посадки вертолета президента Ирана

Спасатели добрались до места жесткой посадки вертолета с президентом Ирана Раиси

Спасатели добрались до места, где произошла посадка вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту. Об этом сообщает агентство ИРНА.

«Примерно через час после того, как спасателям было объявлено о происшествии, спасательные отряды прибыли на место инцидента и начали поиски», — утверждается в публикации.

Вертолет с президентом Ирана на борту совершил жесткую посадку у границы с Азербайджаном, откуда Раиси возвращался после переговоров с президентом страны Ильхамом Алиевым. В вертолете также находились министр иностранных дел страны Амир Абдоллахиан и имам Тебриза.