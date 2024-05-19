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16:35, 19 мая 2024Бывший СССР

Удары ВС РФ по скоплению техники и живой силы ВСУ под Авдеевкой попали на видео

Появилось видео ударов ВС РФ по скоплению техники и живой силы ВСУ в Нетайлово

Российские военные проводят зачистку в селе Нетайлово под Авдеевкой. Видео ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) появилось в Telegram-канале WarGonzo.

«Несмотря на вошедшую в цвет зеленку, укрыться от справедливого возмездия врагу не удается даже за цветущими деревьями», — отмечается в публикации.

На видео запечатлен сброс воздушной разведкой Вооруженных сил России боеприпасов на блиндажи, а также скопления техники и живой силы ВСУ. Такие действия военных РФ, по словам авторов Telegram-канала, являются примером классической работы артиллерии и операторов беспилотников, готовящих местность для захода штурмовых групп с последующим закреплением пехоты на позициях.

17 мая стало известно об оставлении ВСУ позиций в селе Нетайлово на авдеевском направлении. По словам источника в силовых структурах Донецкой народной республики, попытки Киева перебросить в данный населенный пункт резервы были безрезультатны и обернулись бегством украинских военных.

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      Екатерина Грищенко
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