Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:35, 19 мая 2024Мир

Политолог рассказал о разочаровании Киева в Западе

Политолог Карасев: Зеленский разочарован тем, что Запад склоняется к миру
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский был явно разочарован визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Об этом пишет РИА Новости.

Карасев отметил, что Запад приходит к понимаю, что надо искать возможные дипломатические методы решения конфликта.

«Зеленский признал , что чувствует «атмосферу мира» в устах наших западных союзников. Очевидно, он имел в виду недавний визит Энтони Блинкена, главы Госдепартамента США, на Украину», — рассказал Карасев. По его словам, Киев разочарован действиями Вашингтона.

Запад не верит в возможность победить Россию, считает политолог.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве известно о нервозности в Киеве, Европе и США из-за обстановки в зоне специальной военной операции (СВО). Так он прокомментировал визит госсекретаря США в Киев.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Александр Усик победил Тайсона Фьюри. Украинец стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе

      Российские военные призвали ВСУ сдаться в плен на авдеевском участке

      В Белгородской области сбили еще один беспилотник

      Над Черным морем заметили американский беспилотник

      МВД России объявило в розыск замглавы офиса Зеленского

      Украинские беспилотники пытались атаковать Кубань

      На территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани упал украинский дрон

      На Выборгской нефтебазе произошел хлопок

      В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

      Немецкий офицер усомнился в силах ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше