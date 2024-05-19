Политолог рассказал о разочаровании Киева в Западе

Политолог Карасев: Зеленский разочарован тем, что Запад склоняется к миру

Украинский президент Владимир Зеленский был явно разочарован визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Об этом пишет РИА Новости.

Карасев отметил, что Запад приходит к понимаю, что надо искать возможные дипломатические методы решения конфликта.

«Зеленский признал , что чувствует «атмосферу мира» в устах наших западных союзников. Очевидно, он имел в виду недавний визит Энтони Блинкена, главы Госдепартамента США, на Украину», — рассказал Карасев. По его словам, Киев разочарован действиями Вашингтона.

Запад не верит в возможность победить Россию, считает политолог.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве известно о нервозности в Киеве, Европе и США из-за обстановки в зоне специальной военной операции (СВО). Так он прокомментировал визит госсекретаря США в Киев.