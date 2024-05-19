Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:02, 19 мая 2024Россия

В Белгородской области объявили воздушную тревогу

Гладков: в Белгородской области звучит сирена ракетной опасности

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгородской области объявлена воздушная тревога, на всей территории региона звучит сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«На всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — утверждается в публикации.

Глава региона также обратился к находящимся на улице жителям с просьбой спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Ранее Министерство обороны России сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      В России уничтожили за ночь более 60 украинских беспилотников. Какие регионы подверглись атаке?

      Британский политик рассказал о ярости Запада от успехов Российской армии

      В Белгородской области объявили воздушную тревогу

      В Кемерово произошла перестрелка во дворе многоэтажки

      Российские бойцы раскрыли подробности штурма позиций ВСУ

      Министр военного кабинета Израиля пригрозил Нетаньяху отставкой

      Дзюба оценил победу Усика над Фьюри

      Чернокожий боец ВС России палкой отогнал украинский дрон-камикадзе

      Россия вошла в топ-10 стран по темпам роста экономики в XXI веке

      Минобороны сообщило о пресечении атаки БПЛА над Белгородской областью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше