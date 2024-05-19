В Белгородской области объявили воздушную тревогу

Гладков: в Белгородской области звучит сирена ракетной опасности

В Белгородской области объявлена воздушная тревога, на всей территории региона звучит сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«На всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — утверждается в публикации.

Глава региона также обратился к находящимся на улице жителям с просьбой спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Ранее Министерство обороны России сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью.