В ФРГ заявили о непредсказуемых последствиях удара ВСУ по России оружием из США

Focus: удар ВСУ по России оружием из США повлечет непредсказуемые последствия

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России оружием, поставленным из США, повлечет за собой непредсказуемые последствия. Об этом заявил профессор Инсбрукского университета Герхард Манготт, пишет издание Focus (ФРГ).

«Это значительно увеличит напряженность между НАТО и Россией. Мы окажемся в серой зоне с риском эскалации, которую никто не может предсказать или контролировать», — указал он.

В публикации также отмечается, что на Украине сложилось такое положение, когда Вашингтон больше не ставит Киеву жестких запретов на использование американского оружия. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев заявил, что подобные решения украинские власти должны принимать самостоятельно, говорится в материале.

Ранее поведение Блинкена в ходе недавнего визита в Киев сочли странным. 14 мая в перерыве между переговорами с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой госсекретарь США побывал в киевском баре, где сыграл на гитаре вместе с местной группой.