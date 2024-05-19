В Германии предложили сбивать российские ракеты с территории стран НАТО

Военный эксперт Ланге предложил НАТО сбивать российские ракеты над Украиной

Старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге предложил странам НАТО сбивать российские ракеты над Украиной со своей территории, объяснив это законностью подобного шага. С таким заявлением военный эксперт выступил в интервью Tagesschau.

«Согласно статье 51 Устава ООН, это было бы абсолютно легально. С точки зрения международного права это также выполнимо», — заявил Ланге.

По мнению эксперта, наносить удары по российским ракетам и беспилотникам следует с территории таких стран, как Польша, Румыния и Словакия.

Ланге счел такой шаг выгодным для того, чтобы украинские войска смогли перебросить средства противовоздушной обороны (ПВО) с Запада страны на Восток для защиты прифронтовых городов, в том числе Харькова.

Ранее стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall построит на Украине завод по производству систем ПВО.