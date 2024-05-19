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11:16, 19 мая 2024Мир

В Германии предложили сбивать российские ракеты с территории стран НАТО

Военный эксперт Ланге предложил НАТО сбивать российские ракеты над Украиной

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге предложил странам НАТО сбивать российские ракеты над Украиной со своей территории, объяснив это законностью подобного шага. С таким заявлением военный эксперт выступил в интервью Tagesschau.

«Согласно статье 51 Устава ООН, это было бы абсолютно легально. С точки зрения международного права это также выполнимо», — заявил Ланге.

По мнению эксперта, наносить удары по российским ракетам и беспилотникам следует с территории таких стран, как Польша, Румыния и Словакия.

Ланге счел такой шаг выгодным для того, чтобы украинские войска смогли перебросить средства противовоздушной обороны (ПВО) с Запада страны на Восток для защиты прифронтовых городов, в том числе Харькова.

Ранее стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall построит на Украине завод по производству систем ПВО.

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      Елизавета Мытарева
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