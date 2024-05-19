В Киеве сообщили об изъятии телефонов у приходящих в военкомат украинцев

«Страна.ua»: в Киеве у приходящих в Шевченковский ТЦК украинцев изымают телефоны

На Украине у граждан, приходящих в ТЦК (территориальный центр комплектования; украинский аналог военкомата — прим. «Ленты.ру»), изымают телефоны. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Как рассказала юрист Надежда Шуляк, с данной проблемой столкнулись украинцы, которые посещали Шевченковский ТЦК в Киеве. По ее словам, правозащитники получают соответствующие жалобы.

«Сейчас запущены жалобы на должностных лиц этой организации. Я думаю, очень скоро будет реакция», — отметила Шуляк.

По данным журналистов, аналогичная ситуация сложилась в еще одном военкомате украинской столицы — Деснянском ТЦК.

Ранее сообщалось, что на Украине депутаты горсовета Канева Черкасской области пригласили на заседание нового военкома для знакомства. Однако по итогу сотрудники ТЦК раздали депутатам повестки в военкомат.