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19:31, 19 мая 2024Бывший СССР

В Киеве сообщили об изъятии телефонов у приходящих в военкомат украинцев

«Страна.ua»: в Киеве у приходящих в Шевченковский ТЦК украинцев изымают телефоны

Фото: Gilles Lambert / Unsplash

На Украине у граждан, приходящих в ТЦК (территориальный центр комплектования; украинский аналог военкомата — прим. «Ленты.ру»), изымают телефоны. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Как рассказала юрист Надежда Шуляк, с данной проблемой столкнулись украинцы, которые посещали Шевченковский ТЦК в Киеве. По ее словам, правозащитники получают соответствующие жалобы.

«Сейчас запущены жалобы на должностных лиц этой организации. Я думаю, очень скоро будет реакция», — отметила Шуляк.

По данным журналистов, аналогичная ситуация сложилась в еще одном военкомате украинской столицы — Деснянском ТЦК.

Ранее сообщалось, что на Украине депутаты горсовета Канева Черкасской области пригласили на заседание нового военкома для знакомства. Однако по итогу сотрудники ТЦК раздали депутатам повестки в военкомат.

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      Екатерина Грищенко
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