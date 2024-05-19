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13:30, 19 мая 2024Бывший СССР

В одесском логистическом центре взорвалась американская граната

«Страна»: в Одессе в центре для приема фур взорвалась американская граната М-67

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В одесском логистическом центре для приема фур взорвалась американская граната. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Политика Страны».

«В Одессе в логистическом центре для приема фур "Евротерминал" взорвалась американская граната», — говорится в сообщении.

На месте взрыва сотрудники правоохранительных органов обнаружили осколки от гранаты М-67 американского производства. По информации канала, есть один пострадавший — охранник, он получил тяжелые травмы. Отмечается, что он сам принес гранату на работу.

Ранее было опубликовано видео удара по крупному логистическому центру ВСУ под Одессой. В ролике видно здание, охваченное огнем. По данным источника, на складе хранились безэкипажные катеры.

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      Александра Д Борисова
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