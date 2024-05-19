В одесском логистическом центре взорвалась американская граната

«Страна»: в Одессе в центре для приема фур взорвалась американская граната М-67

В одесском логистическом центре для приема фур взорвалась американская граната. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Политика Страны».

«В Одессе в логистическом центре для приема фур "Евротерминал" взорвалась американская граната», — говорится в сообщении.

На месте взрыва сотрудники правоохранительных органов обнаружили осколки от гранаты М-67 американского производства. По информации канала, есть один пострадавший — охранник, он получил тяжелые травмы. Отмечается, что он сам принес гранату на работу.

Ранее было опубликовано видео удара по крупному логистическому центру ВСУ под Одессой. В ролике видно здание, охваченное огнем. По данным источника, на складе хранились безэкипажные катеры.