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18:43, 19 мая 2024Мир

В Словакии проверяют версию о сообщнике стрелявшего в премьера Фицо

В МВД Словакии проверяют версию о том, что у стрелявшего в Фицо был сообщник

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В МВД Словакии проверяют версию о том, что у стрелявшего в премьер-министра страны Роберта Фицо Юрая Цинтулы может быть сообщник, передает РИА Новости.

«Через два часа после случившегося была стерта его история в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), это было сделано не им и не его супругой», — заявил глава МВД страны Матуш Шутай-Эшток.

По его словам, следствие на данный момент проверяет версию о том, что кто-то мог подстрекать Цинтулу к совершению этого преступления.

Ранее стало известно, что Цинтулу отправили с СИЗО. Представитель прокуратуры в ходе заседания выразил обеспокоенность тем, что Цинтула может сбежать в том случае, если будет дожидаться результатов расследования на свободе.

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      Валентин Карант
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