В США оценили встречу Путина и Си Цзиньпина

NYT: встреча Путина и Си Цзиньпина показала незыблемость поддержки России от КНР

Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина продемонстрировала Западу незыблемость поддержки России со стороны КНР. Об этом написала газета The New York Times.

По мнению журналистов, Си Цзиньпин использовал саммит с Путиным, «чтобы показать Западу неудобную реальность: его поддержка Путина остается незыблемой». В публикации отмечается, что западные политики не нашли ни одного признака разногласий между двумя лидерами.

Российский президент прибыл в Китай с официальным визитом 15 мая. На следующий день состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина в Доме народных собраний в Пекине. 17 мая глава России отправился в Харбин. Это первая зарубежная поездка Путина после переизбрания.