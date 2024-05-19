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02:23, 19 мая 2024Интернет и СМИ

В США оценили встречу Путина и Си Цзиньпина

NYT: встреча Путина и Си Цзиньпина показала незыблемость поддержки России от КНР
Владимир Путин и Си Цзиньпин

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: Sergei Bobylev / Reuters

Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина продемонстрировала Западу незыблемость поддержки России со стороны КНР. Об этом написала газета The New York Times.

По мнению журналистов, Си Цзиньпин использовал саммит с Путиным, «чтобы показать Западу неудобную реальность: его поддержка Путина остается незыблемой». В публикации отмечается, что западные политики не нашли ни одного признака разногласий между двумя лидерами.

Российский президент прибыл в Китай с официальным визитом 15 мая. На следующий день состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина в Доме народных собраний в Пекине. 17 мая глава России отправился в Харбин. Это первая зарубежная поездка Путина после переизбрания.

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      Марина Совина
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