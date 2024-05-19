Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:30, 19 мая 2024Мир

В США рассказали о безразличии Вашингтона к судьбе Украины

Сенатор США Вэнс: Вашингтону безразлична судьба Украины

Фото: Thomas Peter / Reuters

Сенатор США от Республиканской партии Джеймс Вэнс заявил, что Вашингтону безразлична судьба Украины, в противном случае страну не отговорили бы от мирного соглашения с Россией. Об этом он заявил в беседе на канале Triggered.

«Похоже, украинцы хотели переговоров, но администрация Байдена их остановила», — заявил Вэнс, добавив, что Вашингтон не сорвал бы переговоры России и Украины в начале конфликта, если бы желал помочь стране.

Помимо этого, он возмутился тем, что деньги, собранные с американских налогоплательщиков, отправляются на Украину, чтобы остаться в карманах коррупционеров.

Ранее США обещали выделить Украине еще два миллиарда долларов через Фонд оборонной промышленности. В апреле Конгресс после многомесячного рассмотрения одобрил пакет помощи Киеву объемом в 61 миллиард долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Вертолет с президентом Ирана на борту совершил жесткую посадку

      «Спартак» обыграл «Рубин» в матче РПЛ

      Невозможность ВСУ сдержать наступление ВС России под Харьковом объяснили

      Российские военные уничтожили крупнейшую газокомпрессорную станцию на Украине

      Политолог объяснил ситуацию вокруг легитимности Зеленского

      В крупных городах России подорожала аренда однокомнатных квартир

      Названы последствия уничтожения крупнейшей газокомпрессорной станции Украины

      В ДР Конго ликвидировали лидера мятежников

      В Харькове произошла серия взрывов

      В США рассказали о безразличии Вашингтона к судьбе Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше