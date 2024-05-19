В США высказались о возможности российских сил занять место в Нигере

Пентагон: США не ждут, что российские военные займут в Нигере место американских

Соединенные Штаты не ждут, что российские силы займут в Нигере место американских после их вывода из страны. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.

По его словам, власти Нигера отметили, что не желают присутствия большого числа зарубежных солдат в стране. Представитель Минобороны США добавил, что не ожидает, что «антитеррористические возможности будут переданы русским».

Он высказался о возможности того, что власти Нигера передадут российским военным американское оборудование, которое Вашингтон не может вывезти. Представитель американского ведомства подчеркнул, что во время контактов с Нигером власти африканской страны заявляли о планах использовать оборудование самостоятельно.

Днем 19 мая стало известно, что представители Министерств обороны Нигера и США договорились о выводе американских войск с территории страны до 15 сентября текущего года. При этом стороны намерены продолжать сотрудничество в представляющих общий интерес областях.