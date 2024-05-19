В США заявили о возможном шпионаже Китая через подводные кабели

WSJ: в США заявили о возможном шпионаже КНР через подводные кабели

В США официальные лица предупредили телекоммуникационные компании о возможном шпионаже со стороны Китайской Народной Республики (КНР). Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, американские чиновники в распространенном предупреждении выражают переживания насчет уязвимости подводных кабелей, по которым через Тихий океан проходит интернет-трафик. По мнению Соединенных Штатов, взламывать их могут ремонтные корабли Китая.

«Чиновники Госдепартамента заявили, что контролируемая государством китайская компания SB Submarine Systems, которая помогает ремонтировать международные кабели, похоже, скрывает местонахождение своих судов от служб радио- и спутникового слежения, что, по словам чиновников и других лиц, не поддается простому объяснению», — говорится в публикации WSJ.

В США опасаются, что под угрозой может оказаться безопасность коммерческих и военных данных, уточнили журналисты.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заподозрил в шпионаже китайские электрокары. Он потребовал расследовать, представляют ли «умные» машины из КНР угрозу для нацбезопасности Соединенных Штатов.