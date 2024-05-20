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05:28, 20 мая 2024Россия

В Курской области сбили два украинских беспилотника

Врио губернатора Смирнов: в Курской области сбили два украинских беспилотника

Фото: David W Cerny / Reuters

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Он уточнил, что беспилотники самолетного типа были сбиты над Обоянским районом.

Ранее в Курской области была объявлена опасность атаки беспилотников. Местных жителей призвали сохранять бдительность.

Вечером 19 мая Смирнов сообщил, что Курская область подверглась множественным атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он уточнил, что украинские военные открывали огонь по пяти населенным пунктам Курской области. В результате обстрела никто не пострадал.

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      Марина Совина
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