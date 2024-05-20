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02:47, 20 мая 2024Россия

В Курской области объявили опасность атаки дронов

Врио губернатора Смирнов: в Курской области объявлена опасность атаки БПЛА

Фото: David W Cerny / Reuters

В Курской области действует опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.

Политик призвал местных жителей сохранять бдительность. Он отметил, что силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Ранее в ночь на 20 мая опасность атаки дронов объявили в Белгороде и Белгородском районе.

Вечером 19 мая Смирнов сообщил, что Курская область подверглась множественным атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, в воскресенье украинские военные открывали огонь по пяти населенным пунктам Курской области. В результате обстрела никто не пострадал.

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      Марина Совина
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