В Курской области объявили опасность атаки дронов

Врио губернатора Смирнов: в Курской области объявлена опасность атаки БПЛА

В Курской области действует опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.

Политик призвал местных жителей сохранять бдительность. Он отметил, что силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Ранее в ночь на 20 мая опасность атаки дронов объявили в Белгороде и Белгородском районе.

Вечером 19 мая Смирнов сообщил, что Курская область подверглась множественным атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, в воскресенье украинские военные открывали огонь по пяти населенным пунктам Курской области. В результате обстрела никто не пострадал.