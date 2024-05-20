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05:23, 20 мая 2024Мир

Аналитики назвали «поля сражений» США и Китая на Тайване

FT: исход конфликта США и Китая определят «полей сражений» на Тайване

Фото: Brian Snyder / Reuters

Военные эксперты назвали пять «полей сражений» на Тайване, которые определят исход конфликта США и Китая. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Издание оценило вероятность столкновения двух стран в битве за остров как высокую. Отмечается, что Тайвань, расположенный примерно в 180 километрах от побережья Китая, занимает стратегически важное положение как для КНР, так и для США. Автор материала уточнил, что Пекин хочет объединить Тайвань с материковым Китаем, чтобы отодвинуть военные базы США подальше от Восточной Азии. В случае реализации данного сценария произойдет прорыв цепочки дружественных США островов в западной части Тихого океана».

FT отметила, что основные сражения развернутся от моря до космоса. Противостояние двух стран будут включать в себя «Войну ракет», «Маленькие острова и узкие проливы», «Скрытое оружие», «Битву за космос» и «Самый большой страх». Последний подразумевает применение ядерного оружия. К скрытому оружию военные отнесли американский подводный флот.

Ранее глава Минторга США Джина Раймондо заявила, что вторжение Китая на Тайвань приведет к захвату производителя чипов TSMC, что обернется экономической катастрофой для США.

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      Марина Совина
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