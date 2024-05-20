Арестованного в Приморье американца поместили в камеру с видом на море

Арестованный в Приморье американец Блэк доволен своей камерой с видом на море

Арестованный во Владивостоке по обвинению в краже американец Гордон Блэк не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО и доволен отношением сотрудников и сокамерников. Об этом в понедельник, 20 мая, со ссылкой председателя региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимира Найдина сообщает РИА Новости.

Общественники неоднократно интересовались у Гордона Блэка относительно условий содержания. Гражданин США содержится в четырехместно сухой и светлой камере, расположенной на четвертом этаже. Из окон открывается красивый вид на море.

16 мая американский солдат Гордон Блэк, арестованный за кражу у девушки, признал вину. Ущерб от кражи составляет от 5 до 250 тысяч рублей.