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11:30, 20 мая 2024Силовые структуры

Арестованного в Приморье американца поместили в камеру с видом на море

Арестованный в Приморье американец Блэк доволен своей камерой с видом на море

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Арестованный во Владивостоке по обвинению в краже американец Гордон Блэк не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО и доволен отношением сотрудников и сокамерников. Об этом в понедельник, 20 мая, со ссылкой председателя региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимира Найдина сообщает РИА Новости.

Общественники неоднократно интересовались у Гордона Блэка относительно условий содержания. Гражданин США содержится в четырехместно сухой и светлой камере, расположенной на четвертом этаже. Из окон открывается красивый вид на море.

16 мая американский солдат Гордон Блэк, арестованный за кражу у девушки, признал вину. Ущерб от кражи составляет от 5 до 250 тысяч рублей.

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      Владимир Седов
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