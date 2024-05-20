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16:20, 20 мая 2024Из жизни

Банда 11-летних детей захватила парк и начала терроризировать отдыхающих

Фото: Piron Guillaume / Unsplash

Банда 11-летних детей захватила детскую площадку в Альберте, Канада, и начала терроризировать тех, кто ее посещает. Как сообщает издание Daily Mirror, об этом рассказала одна из пострадавших на форуме Reddit, но позже удалила пост.

Пользовательница под ником @sadbrokenbutterfly написала, что в парке за ее домом сформировалась «преступная группировка» детей 11-12 лет. Хулиганы издеваются над теми, кто приходит на площадку, плюются и бросают различные предметы в них, громко матерятся и избивают других детей. Автор поста утверждает, что взрослые не могут дать им отпор, потому что дети «неприкосновенны» из-за возраста. Женщина спросила у комментаторов, как можно решить эту проблему. Она рассказала, что у нее есть три ребенка и они обожают ходить в этот парк, а теперь не могут.

Один из пользователей посоветовал использовать против хулиганов водяные пистолеты, но автору поста не понравилась эта идея. По словам женщины, в том районе Канады, где она живет, даже такое безобидное действие расценят как превышение самообороны. Она добавляет, что в борьбе с хулиганами полиция бесполезна. «Наши полицейские — трусы. Уровень преступности у нас не контролируется, а начальники полиции просто советуют людям оставаться дома, чтобы избежать нападения», — объяснила она.

Автор поста предположила, что хулиганы ведут себя так ужасно из-за проблем дома. Она пыталась поговорить с одним мальчиком из банды, спросила, не мучают ли его родители. В ответ он только оскорбил женщину. Комментаторы подчеркнули, что домашнее насилие не оправдывает поведение этих детей, хотя с ним и нужно бороться.

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Большинство пользователей все же посоветовали автору поста записать поведение детей на видео, показать кадры родителям, а также обратиться в полицию. Они напомнили, что по законам Западной Канады плевок считается нападением. Женщина решила последовать этому плану.

Ранее сообщалось, что в Эквадоре бандиты жестоко расправились с королевой красоты. Мужчины вычислили местоположение модели по фотографии блюда из осьминога, которое она выложила в социальных сетях.

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      Юлия Юткина
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