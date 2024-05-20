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12:59, 20 мая 2024Силовые структуры

Бастрыкин запросил доклад после избиения пенсионера из-за замечания россиянину

Бастрыкин запросил доклад после избиения пенсионера в Кемерово из-за замечания

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке по факту избиения пенсионера в Кемерово. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

В Кемерово пожилой местный житель сделал замечание мужчине, который нарушал общественный порядок на детской площадке. Нарушителю это не понравилось, и он избил пенсионера. Теперь следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. После этого исполняющий обязанности руководителя СУ по Кемеровской области – Кузбассу Александр Кустов предоставит доклад Бастрыкину.

Ранее в Кемерово восемь мужчин устроили стрельбу во дворе многоэтажного дома, участники перестрелки были задержаны.

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