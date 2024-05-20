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04:48, 20 мая 2024Наука и техника

Следующая Call of Duty станет бесплатной

WSJ: Microsoft выпустит следующую часть Call of Duty в подписке Game Pass

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Корпорация Microsoft, которой принадлежит студия Activision, намерена распространить следующую часть игры Call of Duty по подписке. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно планам компании, новая Call of Duty окажется частью подписки Xbox Game Pass. Таким образом, держатели подписки смогут бесплатно сыграть в видеоигру. Журналисты газеты назвали решение Microsoft самым смелым ходом с момента покупки студии Activision Blizzard.

Известно, что в Microsoft некоторое время обсуждали вопрос включения очередной части популярного шутера в Game Pass. Скептики внутри компании отмечали, что такая модель распространения игры может навредить доходам компании. Так, создатель игр серии Call of Duty Activision продает тайтлы примерно за 70 долларов, ежегодно реализовывая в среднем 20 миллионов копий. Их оппоненты полагают, что новая часть игры привлечет больше подписчиков в Game Pass.

Скорее всего, корпорация расскажет об этом на презентации Microsoft 9 июня. Пока точно неизвестно, будут ли распространять Call of Duty среди пользователей Game Pass бесплатно или же геймерам придется дополнительно заплатить.

Очередная часть шутера должна выйти в октябре. По слухам, действие игры будет разворачиваться во время войны в Персидском заливе 90-х годов.

Ранее американская компания Take-Two Interactive обозначила релизное окно игры Grand Theft Auto VI. В отчете корпорации говорится, что тайтл появится осенью 2025 года.

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      Андрей Ставицкий
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