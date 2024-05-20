Дроны-камикадзе ВСУ атаковали российский регион

ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью дронов-камикадзе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область с помощью дронов-камикадзе. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Речь идет о селе Безымено Грайворонского городского округа.

«В результате падения первого дрона с последующей детонацией загорелся нежилой дом на окраине села, в результате падения второго — частично загорелся дом и сильно повреждена кровля», — пояснил глава области.

По его словам, пострадавших при атаке нет, пожар удалось потушить силами местных жителей.

Ранее стало известно, что ВСУ ударили по Белгородской области противорадиолокационной ракетой HARM, произведенной в США. По данным Министерства обороны России, попытка противника атаковать объекты в регионе была пресечена 20 мая около 13:00 по московскому времени.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.