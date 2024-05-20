Среда обитания
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18:49, 20 мая 2024Среда обитания

Покупатели согласились платить больше за экологичные товары

PwC: покупатели согласны платить на 9,7 % больше за экологичные товары

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Покупатели согласны платить на 9,7 процента больше за экологичные товары. К такому выводу пришли эксперты корпорации PwC по результатам опроса «Голос потребителей».

В опросе приняли участие более 20 тысяч покупателей из 31 страны. 85 процентов из них заявили, что сталкиваются с последствиями изменения климата ежедневно. Почти половина (46 процентов) признались, что выбирают более устойчивые товары, чтобы уменьшить лично влияние на климат.

10,5 процента респондентов готовы переплачивать за продукты, выращенные местными фермерами, еще по 10 процентов — за сделанные на заказ или из переработанных материалов. 9,6 процента опрошенных согласны платить больше за биоразлагаемые товары, а 9,1 процента — за те, что оставляют меньший углеродный след.

Ранее эксперты рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) FoodNet спрогнозировали, что в ближайшие десятилетия россияне откажутся от мяса и перейдут на растительные альтернативы.

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      Александра Качан
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