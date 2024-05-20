Госсекретарь США приказал пресечь утечки информации о дипломатии

Блинкен приказал своему штабу пресечь утечки информации об Израиле и ХАМАС

Госсекретарь США Энтони Блинкен приказал своему высшему штабу пресечь утечки информации о дипломатии, связанной с войной между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что на встрече штаба в начале мая Блинкен упрекнул руководство государства за попадания в прессу не только секретных материалов, но и новых предложений о прекращении огня и освобождении израильских заложников.

По словам госсека, эти утечки еще больше усложнили и без того непростые переговоры и подорвали доверие внутри Госдепартамента к тому, что документы или детали закрытых разговоров не доберутся до репортера.

Один из чиновников Госдепа заявил, что на встрече Блинкен призвал своих непосредственных подчиненных помочь закрыть связанные с конфликтом в секторе Газа утечки.

«Госсекретарь ясно дал понять, что утечки о деликатных дипломатических дискуссиях не продвигают интересы Соединенных Штатов и могут трудно участвовать в широких внутренних консультациях, которые обогащают процесс принятия решений», — косвенно подтвердил детали встречи главный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

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