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08:50, 20 мая 2024Мир

В США признали наступательные успехи России на Украине

NYT: за 2024 год Россия получила больше территорий, чем ВСУ смогли вернуть
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: РИА Новости

За прошедший период 2024 года Россия в ходе наступательных действий получила больше территории, чем соединения Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогли вернуть во время контрнаступления прошлым летом. Об этом заявил Паси Паройнен, аналитик финской группы Black Bird, которая анализирует спутниковые снимки и боевые кадры с поля боя, сообщает The New York Times (NYT).

«Частью стратегии Украины по срыву этого медленного, но неуклонного российского продвижения стала продолжительная воздушная кампания против российских объектов, которые поставляют топливо и другие продукты нефтепереработки», — объяснил аналитик.

Ранее бывший заместитель главы Госдепа США Виктория Нуланд запуталась и назвала Харьков российским городом. Она также подчеркнула, что было бы справедливо Вашингтону разрешить Киеву атаковать те российские базы, с которых «запускают ракеты или осуществляют поставки для армии».

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      Виктория Кондратьева
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