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16:51, 20 мая 2024Россия

Кабмин поддержал проект о признании супругами гражданских жен погибших в СВО

Кабмин поддержал проект, признающий супругами гражданских жен погибших в СВО

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Кабмин России поддержал законопроект, признающий законными супругами гражданских жен погибших участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что правительство страны поддержало документ при условии его доработки ко второму чтению.

«В законопроекте необходимо предусмотреть положения о том, что ни одно из лиц, находящихся в фактических брачных отношениях, признаваемых судом браком, не должно состоять в зарегистрированном браке», — говорится в сообщении кабмина.

В правительстве отметили, что условием признания брачных отношений должно быть установление факта их существования до смерти военнослужащего.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин на совещании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) поручил подумать, какую поддержку можно предоставить женам павших бойцов, участвовавших в спецоперации, которые находились с ними в гражданском, а не зарегистрированном браке.

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      Никита Абрамов
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