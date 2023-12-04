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22:54, 4 декабря 2023Россия

Путин задумался о поддержке гражданских семей погибших участников СВО

Путин поручил подумать о поддержке гражданских жен и детей павших участников СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин на совещании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) поручил подумать, какую поддержку можно предоставить женам павших бойцов, участвовавших в специальной военной операции (СВО), которые находились с ними в гражданском, а не зарегистрированном браке. Об этом сообщает ТАСС.

«Надо подумать о том, как быть с такими женщинами, которые оказались в известной ситуации, у которых нет свидетельства о браке со своим любимым человеком, с которым они жили вместе на протяжении какого-то времени», — объяснил Путин.

По словам российского лидера, поддержку можно распространить не только на вдов, но и на детей бойцов, рожденных в гражданском браке. Он уточнил, что необходимо проработать механизмы «аккуратно, чтобы здесь не было никаких злоупотреблений». Для доказательства факта совместного проживания людей в подобном союзе сегодня есть способы, предусмотренные законом.

Ранее Путин назвал главный вопрос на повестке СПЧ. Им стала поддержка российских бойцов, участвующих в спецоперации на Украине.

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      Александра Синицына
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