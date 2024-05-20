Кадыров отреагировал на смерть Раиси

Кадыров: в Чечне глубоко опечалены смертью Раиси

В Чечне глубоко опечалены смертью президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом заявил глава российского региона Рамзан Кадыров в Telegram.

Вертолет, на борту которого находился Раиси, потерпел крушение 19 мая в горах на северо-западе Ирана.

По словам Кадырова, Раиси пользовался авторитетом во всем исламском мире. Благодаря усилиям Раиси российско-иранские отношения вышли на новый уровень, отметил он. Глава Чечни принес соболезнования родственникам жертв крушения вертолета от имени чеченского народа.

Ранее смерть Раиси прокомментировали в Госдуме. Глава комитета ГД по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий указал на цепочку «трагических совпадений», поставив смерть президента Ирана в один ряд с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.