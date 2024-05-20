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20:36, 20 мая 2024Культура

Кэти Перри забросала фанатов пиццей и подверглась критике

Певица Кэти Перри бросила пиццу в толпу зрителей и подверглась критике

Кадр: @katyperry

Фанаты раскритиковали американскую певицу и актрису Кэти Перри за то, что во время своего выступления она забросала зрителей кусками пиццы. На это обратила внимание газета Daily Mail.

В ходе съемок популярного реалити-шоу American Idol («Американский идол») 39-летняя номинантка на премию «Грэмми» воссоздала свое вирусное видео 2022 года. Она бросила кусок пиццы в толпу, однако еда упала на пол концертной площадки, после чего певица улыбнулась, пожала плечами и начала пританцовывать.

Некоторые пользователи сети выразили недовольство поведением Перри. «Не выбрасывайте еду», — написал один из них. «Я фанат [певицы], но никогда и никому не следует поступать так», — добавил другой. «Это плохо. Не стоит просто так разбрасывать еду», — отметил третий.

Ранее Кэти Перри чуть не осталась без топа в прямом эфире American Idol. Объемный топ, сделанный из металла, сломался и чуть не оголил тело знаменитости.

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      Варвара Кошечкина
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