Москвичи начали получать продукты молочной кухни по-новому

Вице-мэр Ракова: в электронной медкарте Москвы появился раздел с молочной кухней

В электронных медкартах (ЭМК) жителей Москвы на портале mos.ru появился новый раздел «Моя молочная кухня», при помощи которого можно получить льготные молочные продукты по QR-коду. Новая возможность доступна и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» в разделе «Сервисы для вас». Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что в Москва уже давно обеспечивает детей, а также кормящих и беременных женщин молочными продуктами. Всего в столице насчитывается более 200 молочных кухонь, часть из которых уже отремонтирована. Возможность заказать бесплатное молочное питание на портале mos.ru появилась у москвичей несколько лет назад, а новый специализированный раздел в электронной медкарте сделал этот процесс еще удобнее, сообщила вице-мэр.

«Вся информация находится под рукой и получить питание можно, показав в МРП специальный QR-код из электронной медкарты. Также в веб-версии ЭМК и в приложении жители столицы могут изучить все актуальные сведения, включая историю заказов, перечень продуктов, график и режим работы молочно-раздаточных пунктов», — объяснила Ракова.

В новом разделе в хронологическом порядке отображаются сведения о всех заказах молочного питания. Кроме того, москвичи могут узнать подробную информацию о составе набора и расположении пункта, где его можно забрать. Помимо этого, информация о заказах стала доступна в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» в разделе «Сервисы для вас» — «Молочная кухня». В нем также отображается QR-код, который необходимо предъявить на молочно-раздаточном пункте.

Москвичам также напомнили, что на бесплатное питание имеют право беременные женщины, кормящие матери детей до шести месяцев, дети младше трех лет, дети из многодетных семей, не достигшие семилетнего возраста, а также дети-инвалиды и москвичи до 15 лет с рядом хронических заболеваний.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно иметь постоянную регистрацию в Москве, выданный в столице полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и прикрепление к городской поликлинике или женской консультации. Чтобы получить питание на ребенка, требуется подтвердить родство с ним в личном кабинете.