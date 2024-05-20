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06:50, 20 мая 2024Россия

Крым предъявит Украине счет за ущерб в результате обстрелов

Константинов заявил, что в Крыму приступят к оценке ущерба от обстрелов Украины

Фото: Dmitry Bogatyrev / Unsplash

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что полуостров должен получить компенсацию за обстрелы со стороны Украины. Он сообщил в разговоре с РИА Новости, что в Крыму скоро начнут оценку полученного ущерба.

Как утверждает Константинов, регулярные попытки Киева атаковать полуостров укрепляют уверенность в том, что план по взысканию ущерба совершенно верен. «Сумма ущерба от террористических атак, как и прочие наши потери от террористической деятельности киевского режима, обязательно будут предъявлены Украине, что бы от нее не осталось в итоге, к оплате», — подчеркнул он.

Ранее Константинов рассказал, что нынешним регионам Украины после их освобождения от «гнета киевского режима» следует сформировать новые элиты и временные региональные правительства. Он также отметил значимость денацификации регионов Украины.

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      Маргарита Пименова
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