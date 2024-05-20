Литва заявила о готовности отправить военных инструкторов на Украину

Глава МИД Литвы Ландсбергис: Литва готова отправить инструкторов на Украину

Литва готова присоединиться к предложению президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных военных инструкторов на Украину. Об этом заявил заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в эфире телеканала LCI.

Ландсбергис заявил, что в Вильнюсе могли бы вновь направить инструкторов на Украину, находившихся в стране до начала конфликта. По его мнению, это является срочной и необходимой мерой.

«Литва готова присоединиться к коалиции по обучению украинских военных, возглавляемой, например, Францией», — заявил глава МИД Литвы. Он также добавил, что Париж мог бы содействовать укреплению противовоздушной обороны стран Прибалтики.

Ранее Ландсбергис в интервью изданию Politico раскритиковал Евросоюз за несогласованность. По его словам, ЕС все сложнее найти общую позицию по Украине, Газе или Грузии