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20:41, 20 мая 2024Бывший СССР

Литва заявила о готовности отправить военных инструкторов на Украину

Глава МИД Литвы Ландсбергис: Литва готова отправить инструкторов на Украину

Фото: Remo Casilli / Reuters

Литва готова присоединиться к предложению президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных военных инструкторов на Украину. Об этом заявил заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в эфире телеканала LCI.

Ландсбергис заявил, что в Вильнюсе могли бы вновь направить инструкторов на Украину, находившихся в стране до начала конфликта. По его мнению, это является срочной и необходимой мерой.

«Литва готова присоединиться к коалиции по обучению украинских военных, возглавляемой, например, Францией», — заявил глава МИД Литвы. Он также добавил, что Париж мог бы содействовать укреплению противовоздушной обороны стран Прибалтики.

Ранее Ландсбергис в интервью изданию Politico раскритиковал Евросоюз за несогласованность. По его словам, ЕС все сложнее найти общую позицию по Украине, Газе или Грузии

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      Юрий Леонов
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