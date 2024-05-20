МЧС показало подготовку спасателей к вылету в Иран

МЧС показало на видео подготовку авиации спасателей к вылету в Иран

МЧС показало процесс погрузки вертолета отряда «Центроспас» в самолет Ил-76. Кадры размещены в Telegram-канале ведомства.

На видео видно, как машину малой авиации через аппарель устанавливают в грузовом отсеке самолета. При этом у готовящегося к взлету транспортника уже запущены двигатели.

В ночь на 20 мая президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову направить специалистов в Иран для оказания помощи в поиске вертолета иранского лидера Эбрахима Раиси. В Тебриз направляется сводная группировка МЧС России из сотрудников Отряда «Центроспас» и Центра «Лидер».