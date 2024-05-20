МЧС увеличило группировку сил на пожаре в районной управе в Москве

Пожар в здании районной управы на востоке Москвы перекинулся на кровлю

МЧС увеличило группировку сил и средств на пожаре в районной управе Соколинского района Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

К тушению привлечены 107 специалистов и 33 единицы техники.

Позднее огонь по перекрытиям перекинулся на кровлю, площадь пожара увеличилась до 1200 квадратных метров. Корреспондент «Известий» сообщил, что в здании обвалилась крыша.

Об инциденте сообщалось вечером 19 мая. Пожар произошел в здании 5А на Щербаковской улице, в котором также расположены бар и магазины. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности.