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01:47, 20 мая 2024Россия

МЧС увеличило группировку сил на пожаре в районной управе в Москве

Пожар в здании районной управы на востоке Москвы перекинулся на кровлю

Кадр: МЧС России

МЧС увеличило группировку сил и средств на пожаре в районной управе Соколинского района Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

К тушению привлечены 107 специалистов и 33 единицы техники.

Позднее огонь по перекрытиям перекинулся на кровлю, площадь пожара увеличилась до 1200 квадратных метров. Корреспондент «Известий» сообщил, что в здании обвалилась крыша.

Об инциденте сообщалось вечером 19 мая. Пожар произошел в здании 5А на Щербаковской улице, в котором также расположены бар и магазины. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности.

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      Марина Совина
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