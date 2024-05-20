Раскрыт способ обострить чувство справедливости

PNAS Nexus: микробиота кишечника влияет на обостренное чувство справедливости

Ученые Парижского института мозга и Боннского университета раскрыли способ сделать чувство справедливости более обостренным. Согласно исследованию, опубликованному в журнале PNAS Nexus, на социальное поведение можно повлиять, изменив видовой состав микробиоты кишечника.

Кишечная микробиота включает все бактерии, вирусы и грибки, населяющие пищеварительный тракт. Она не только играет важную роль в пищеварении, но и выделяет биохимические сигналы, влияя на когнитивные функции, уровень стресса, тревожность, депрессию и социальное поведение. Эта связь между ЖКТ и нервной системой известна под названием «ось кишечник — мозг». Например, показано, что у мышей, выращенных в стерильных условиях, наблюдаются трудности в социальном взаимодействии.

Однако большинство исследований проводились на животных, и их результаты не могут быть экстраполированы на людей. Чтобы проверить, как человеческая микробиота влияет на принятие решений в социальной среде, исследователи провели поведенческие тесты, включая игру «ультиматум». В этой игре одному игроку дается сумма денег, которую он должен справедливо разделить со вторым игроком. Тот может отклонить предложение, если считает его несправедливым, и ни один из игроков в этом случае не получает награды.

Отказ от денег называется «альтруистическим наказанием» и используется игроками как способ восстановления справедливости, что иногда кажется более важным, чем получение маленького вознаграждения. Таким образом, игра «ультиматум» используется как экспериментальный способ измерения чувства справедливости.

В эксперименте участвовал 101 человек. В течение семи недель 51 участник принимал добавки с пробиотиками (полезные микробы) и пребиотиками (питательные вещества для полезных микробов), а 50 человек получали плацебо. В начале и в конце периода приема добавок все участники участвовали в ультимативной игре. Группа, принимавшая добавки, по прошествии семи недель показала большую склонность к отклонению несправедливых предложений, чем группа плацебо, даже если денежная сумма делилась лишь немного не поровну.

Участники, у которых в начале исследования был наибольший дисбаланс между двумя типами бактерий, доминирующих в кишечной флоре (Firmicutes и Bacteroidetes), продемонстрировали наиболее значительные изменения в составе микробиоты кишечника при приеме добавок. Кроме того, они также проявили наибольшую чувствительность к справедливости во время тестов.

Результаты показывают, что изменения в микробиоте кишечника могут влиять на социальное поведение через биохимические сигналы, включая резкое падение уровня тирозина — предшественников нейромедиатора дофамина. Это открытие указывает на возможность модификации микробиоты с помощью диеты для положительного влияния на принятие решений. Исследователи подчеркивают необходимость дальнейших исследований для более глубокого понимания этих биологических механизмов.