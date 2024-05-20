Модель пожаловалась на аэропорт из-за отказа везти ее в инвалидном кресле

Плюс-сайз модель и блогерша попросила сотрудницу аэропорта Вашингтона отвезти ее по трапу на инвалидной коляске и возмутилась отказом. Подробностями истории она поделилась на странице в TikTok, на видео обратило внимание издание New York Post.

27-летняя Джейлинн Чейни рассказала, что во время недавней поездки она попросила работников воздушной гавани встретить ее на выходе из самолета и довезти по трапу в терминал на инвалидной коляске. Однако когда сотрудница аэропорта увидела, что Чейни выходит из салона на ногах, она развернулась и ушла. Модель пожаловалась, что ей пришлось идти «по одному из самых длинных телетрапов в ее жизни» самостоятельно.

Долгая прогулка отняла у блогерши много сил. «К тому времени, когда она позволила мне дойти до инвалидной коляски и сесть, мои губы побелели, уровень кислорода упал, и я чуть не потеряла сознание», — вспоминает Чейни.

В своем видео модель обвинила аэропорт в дискриминации и заявила, что «ни к кому нельзя относиться подобным образом».

В январе эта же блогерша пожаловалась на узкие кресла в самолетах. Она обратилась к авиакомпаниям с просьбой позволить «большим девочкам» летать с комфортом.

