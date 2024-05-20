Модель посетила Неделю моды в «окровавленном» прозрачном платье

Модель Энтони посетила Неделю моды в окровавленном прозрачном платье LeMÁine

Популярная модель Имоджен Энтони появилась на Австралийской Неделе моды в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

33-летняя манекенщица посетила один из модных показов в «окровавленном» мини-платье бренда LeMÁine красного цвета, прозрачная ткань которого демонстрировала ее тело. На размещенных кадрах видно, что образ знаменитости дополнил головной убор в том же стиле, а в качестве обуви она выбрала босоножки в тон.

Ранее в мае 53-летняя Наоми Кэмпбелл пришла на Каннский фестиваль в прозрачном платье. 53-летняя знаменитость вышла в свет в винтажном платье бренда Chanel с прозрачными вставками и верхом, расшитым пайетками.