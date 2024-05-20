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16:32, 20 мая 2024Силовые структуры

Момент нападения на женщину на автобусной остановке в Москве попал на видео

МВД показало видео нападения с ножом на женщину на автобусной остановке в Москве

Момент нападения с ножом на женщину в столичном районе Гольяново попал на видео. Ролик в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 20 мая, предоставила пресс-служба главка МВД России по Москве.

На кадрах мужчина подбегает к автобусной остановке на Щелковском шоссе и наносит удар ножом в шею стоявшей к нему спиной потерпевшей. После этого злоумышленник перебегает расположенный рядом пешеходный переход и скрывается с места преступления.

По данным ведомства, нападавшим оказался мужчина 1976 года рождения. Он, как ранее уточнял один из Telegram-каналов, уроженец Афганистана с разрешением на временное проживание в России. Сейчас его доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

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      Олеся Мицкевич
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