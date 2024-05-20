Москвичам рассказали о погоде в выходные

Вильфанд: в выходные в Москве ожидается плюс 27 градусов

В предстоящие выходные воздух в Москве прогреется до 27 градусов. О погоде 25 и 26 мая жителям столицы рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает агентство городских новостей «Москва».

По словам метеоролога, температура повысится под влиянием теплого сектора антициклона. В субботу ночью ожидается около 10 градусов тепла, а днем — плюс 21-26 градусов. В воскресенье ночью столбики термометров поднимутся до плюс 11-15 градусов, днем — до плюс 22-27 градусов. При этом будет солнечно и без осадков.

Такая погода считается летней. Прогнозы показывают, что третья декада мая в Москве окажется теплее нормы на два градуса.

Ранее москвичей предупредили о грозе. Ухудшение погоды ожидается во вторник, 21 мая.