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15:38, 20 мая 2024Экономика

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Вильфанд: в выходные в Москве ожидается плюс 27 градусов

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В предстоящие выходные воздух в Москве прогреется до 27 градусов. О погоде 25 и 26 мая жителям столицы рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает агентство городских новостей «Москва».

По словам метеоролога, температура повысится под влиянием теплого сектора антициклона. В субботу ночью ожидается около 10 градусов тепла, а днем — плюс 21-26 градусов. В воскресенье ночью столбики термометров поднимутся до плюс 11-15 градусов, днем — до плюс 22-27 градусов. При этом будет солнечно и без осадков.

Такая погода считается летней. Прогнозы показывают, что третья декада мая в Москве окажется теплее нормы на два градуса.

Ранее москвичей предупредили о грозе. Ухудшение погоды ожидается во вторник, 21 мая.

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      Александра Качан
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