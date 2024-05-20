Мужчины и женщины рассказали об удививших их позах в сексе

Женщины и мужчины, решившиеся на казавшиеся им неудачными позы в сексе и приятно удивившиеся результату, рассказали о своем опыте. Своими историями они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Многие пользователи похвалили позу по-собачьи ничком — когда женщина лежит на животе, а мужчина проникает в нее сзади.

Меня эта поза сводит с ума, особенно когда она приподнимает зад и двигает им LisforLiquor пользователь Reddit

Мне нравится, как он меня обнимает, чувствовать вес его тела, пригвождающий меня к постели, слушать, как он стонет прямо мне в ухо Missgrumpy00 пользовательница Reddit

Другие попросили не недооценивать традиционную миссионерскую позицию.

Вы видите ее лицо, можете соприкасаться друг с другом грудью и животом. И ни с чем не сравнится ощущение, когда она обнимает вас ногами — десять из десяти

gyujygjyut пользователь Reddit

Одна из пользовательниц призналась, что раньше стеснялась заниматься сексом в позе наездницы.

Я ненавидела эту позу, потому что очень уязвима в ней, меня видно всю. Но в ней я получаю максимум удовольствия, в том числе от того, что полностью контролирую ситуацию Future-Book-1446 пользовательница Reddit

Ранее пользователи сети, лишенные секса, рассказали о своих чувствах, связанных с созерцанием чужой интимной жизни. Многие люди рассказали, что им не хватает не секса как такового, а чувства близости.