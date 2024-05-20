RS: отправка инструкторов НАТО на Украину приведет к прямому конфликту с Россией

Отправка странами НАТО своих инструкторов в зону действия военного конфликта на Украине приведет к прямому столкновению альянса с Россией. Об этом заявил аналитик Марк Эпископос, его слова передает Responsible Statecraft.

«Появление инструкторов НАТО на Украине без какой-либо явной договоренности с Россией может втянуть страны альянса, включая США, в прямой конфликт с российскими войсками», — сообщил военный эксперт.

Он отметил, что подобное развитие событий делает инструкторов НАТО потенциальными целями для ударов со стороны Москвы. В таком случае у нее будут на это основания, чтобы предотвратить эскалацию из-за вмешательства НАТО в конфликт на Украине.

Аналитик добавил, что подобные идеи Запада свидетельствуют о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут самостоятельно вести боевые действия без помощи других стран.

17 мая Украина попросила инструкторов НАТО обучить 150 тысяч солдат в зоне боевых действий. Отмечается, что Вашингтон пока отказал Киеву и призвал союзников по НАТО не отправлять на Украину свой контингент.