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12:57, 20 мая 2024Мир

На Западе заявили об успешном продвижении России в Харьковской области

Генерал Райан: Россия добилась значительных результатов в Харьковской области

Фото: Michael Kalyanov / ТАСС

Вооруженные силы России успешно продвигаются в Харьковской области и добились значительных результатов на данном направлении. Об этом заявил австралийский генерал Мик Райан в беседе с американским телеканалом CNN.

«Они взяли под контроль много территорий», — рассказал военный.

По мнению Райана, Россия стремится к созданию санитарной зоны на данном участке боевых действий. Он также подчеркнул, что это приведет к истощению Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как им не хватает ресурсов для контроля всех направлений фронта.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что оборона Украины рушится под натиском российских войск и об этом свидетельствует отсутствие каких-либо признаков ее организации. Эксперт добавил, что российское продвижение обрушило украинскую оборону, что свидетельствует о нестабильном положении в стране.

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      Максим Габриелян
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