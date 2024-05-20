Названы профессии скучающих по одежде ушедших брендов россиян

Пиарщики в России чаще других покупают товары ушедших марок

Аналитики онлайн-платформы Superjob и сервиса по выкупу и доставке товаров из-за рубежа CDEK.Shopping назвали профессии россиян, которые больше других скучают по товарам ушедших из страны брендов. С пресс-релизом ознакомилась «Лента.ру».

Опрос проводился среди 3000 респондентов по своей России. В ходе исследования выяснилось, что чаще других практикуют онлайн-шопинг пиарщики (27 процентов), бухгалтеры (22 процента), а также менеджеры по работе с клиентами, администраторы, менеджеры по продажам и менеджеры по закупкам (по 21 проценту). В список также попали продавцы и системные администраторы — по 20 процентов.

Реже одежду, обувь, аксессуары и технику закрывшихся в России марок покупали диспетчеры (12 процентов), секретари (12) и охранники (8). «Опыт интернет-покупок чаще имеют те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц. Товары ушедших брендов значительно чаще приобретают онлайн россияне до 34 лет», — говорится в опросе.

Ранее сообщалось, что АО «Новая мода», управляющее магазинами одежды Maag, Dub, Ecru, Vilet, получило в 2023 году убыток в размере 5,4 миллиарда рублей.