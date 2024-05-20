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18:11, 20 мая 2024Мир

Небензя заявил о возможности мирного урегулирования конфликта на Украине

Небензя: мирное урегулирование конфликта на Украине все еще возможно
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине все еще возможно. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, будущая «псевдомирная» конференция по Украине в Швейцарии станет продолжением «предыдущих провальных встреч, состоявшихся в Копенгагене, Джидде, на Мальте и в Давосе». Никакой добавленной стоимости этот саммит в принципе не несет, добавил дипломат.

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      Лина Пивоварова
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