Небензя заявил о возможности мирного урегулирования конфликта на Украине

Небензя: мирное урегулирование конфликта на Украине все еще возможно

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине все еще возможно. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, будущая «псевдомирная» конференция по Украине в Швейцарии станет продолжением «предыдущих провальных встреч, состоявшихся в Копенгагене, Джидде, на Мальте и в Давосе». Никакой добавленной стоимости этот саммит в принципе не несет, добавил дипломат.